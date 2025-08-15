Gli occhi del mondo sono puntati su Anchorage, la base militare in Alaska scelta per l’incontro fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente russo Vladimir Putin, per trattare sulla guerra in Ucraina e su altri argomenti di politica economina internazionale.

Durante i trasferimento a bordo dell’Air Forze One Trump ha detto: «Se non ci sarà un cessate il fuoco oggi non sarò contento. L’Europa non mi ha detto cosa fare con Putin, ma sarà coinvolta, come Zelensky».

La cronaca del summit

Ore 21,31- Iniziato l’incontro

Dopo i convenevoli è iniziata la parte operativa del confronto tra i due presidenti. Putin e Trump sono affiancati da due consiglieri ciascuno nel loro primo incontro. Da parte Usa sono presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff. Da parte russa il ministro degli Esteri Serghei Lavrov e il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov. Alle loro spalle campeggia un pannello blu con la scritta “Pursuing Peace”, ossia “Alla ricerca della pace”.

Ore 21,20- Il viaggio da soli

Putin e Trump hanno viaggiato a bordo della Beast, per il trasferimento vero il luogo della riunione: con loro non c’erano interpreti per una decina di minuti.

Ore 21,13- La stretta di mano

Trump e Putin si sono stretti la mano su un podio dominato dalla scritta Alaska 2025, dopo aver camminato su un lungo tappeto rosso. Aerei da guerra americani, incluso un bombardiere B2, hanno effettuato un passaggio mentre i due leader si dirigevano verso il punto prestabilito per le foto di rito. Il sorvolo faceva parte del cerimoniale per accogliere il presidente russo.

Ore 21,11- Trump sulla pista

Donald Trump esce dall'Air Force One per il suo incontro con Vladimir Putin.

Trump scende dall'Air Force One

ORE 20,59 – L’arrivo di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin è atterrato ad Anchorage. Lo riferisce la Tass.

Ore 20,50 – In attesa di Putin

Donald Trump incontra il governatore dell'Alaska e i senatori dello Stato in attesa di Vladimir Putin, che non è ancora atterrato ad Anchorage. Lo riportano i media americani citando la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Ore 20,45 – Arriva una delegazione russa

Un aereo governativo russo è atterrato in Alaska. È quanto si evince dal sito FlightRadar24. Non si tratterebbe però dell'areo con a bordo il presidente Vladimir Putin.

Ore 20,28 – Trump è atterrato

Donald Trump è atterrato ad Anchorage, dove a breve incontrerà Vladimir Putin.

(Unioneonline)

