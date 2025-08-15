Il vertice tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin inizierà venerdì alle 11 ora locale (le 21 in Italia) ad Anchorage (Alaska). Si legge nell'agenda diffusa dalla Casa Bianca secondo cui alle 17:45 ora locale (le 3:45 di sabato) Trump lascerà Anchorage e volerà a Washington.

In Alaska è già arrivato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, indossando una felpa con la scritta Cccp, acronimo in cirillico dell’Unione Sovietica.

«Non facciamo mai piani in anticipo. Sappiamo di avere argomenti, una posizione chiara e comprensibile. La presenteremo», ha detto Lavrov.

Mosca dichiarerà chiaramente la sua posizione, e molto è già stato fatto in tal senso durante le visite dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff.

La Tass ricorda che ieri il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov ha dichiarato che l'incontro tra Putin e Trump sarà aperto da un colloquio individuale, al quale, oltre ai leader, prenderanno parte solo interpreti. Il tema centrale dell'incontro sarà la risoluzione della crisi ucraina, ma Putin e Trump affronteranno anche temi «più ampi per garantire la pace e la sicurezza, nonché le attuali e più urgenti questioni internazionali e regionali».

«Se in Alaska andrà bene poi sarà necessario un incontro trilaterale con Zelensky», ha detto Trump che ha dato un 75% di probabilità di successo al summit.

