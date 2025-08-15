Voli sospesi per un breve periodo questa mattina all'aeroporto di Manchester dopo che due aerei easyJet diretti a Gibilterra e Parigi si sono scontrati toccandosi le ali in pista, prima del decollo.

I velivoli, diretti a Parigi e Gibilterra, sono riusciti a rientrare in aeroporto dove sono sbarcati tutti i passeggeri. Non si segnalano feriti.

«Abbiamo sentito l'intero aereo tremare: è stato un impatto violento», il racconto di un passeggero.

EasyJet ha dichiarato che è stata avviata immediatamente un'indagine per capire cosa sia successo. «EasyJet – ha detto un portavoce – può confermare che le estremità alari di due aerei sono entrate in contatto questa mattina durante il rullaggio verso la pista dell'aeroporto di Manchester. L'aereo è tornato in piazzola per far sbarcare i passeggeri, a cui sono stati forniti buoni pasto, mentre vengono predisposti aerei sostitutivi per operare i voli. Ci scusiamo con i clienti per il ritardo dei loro voli. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è la nostra massima priorità».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata