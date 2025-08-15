«Voglio un cessate il fuoco rapidamente. Non so sarà oggi, ma non sarò contento se non sarà oggi».

Lo ha detto Donald Trump in viaggio sull'Air Force One con destinazione Alaska, in vista del summit con Vladimir Putin, secondo il video postato su X da Rapid Response 47, l'account lanciato dalla Casa Bianca di Trump contro le fake news.

L'Europa «non mi sta dicendo cosa fare» con Putin e l'Ucraina ma, ha aggiunto il presidente amnericano, «sarà coinvolta ovviamente nel processo, così come Zelensky».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata