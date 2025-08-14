Israele non si ferma, Smotrich: «Ok a 3.400 insediamenti, addio all’idea di Stato della Palestina»Il falco dell’ultradestra di Tel Aviv annuncia un nuovo piano di colonizzazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il ministro delle Finanze israeliano, falco dell'ultradestra Bezalel Smotrich, ha annunciato di aver approvato il nuovo piano di insediamento nella regione E1 della Cisgiordania: sono previste 3.401 unità abitative per i coloni: un piano che, ha detto, «seppellirà l'idea di uno Stato palestinese».
Smotrich ha rivelato che terrà una conferenza stampa oggi, accompagnato dal presidente del Consiglio di Yesha, Israel Ganz, e dal sindaco Guy Yifrach del comune dove sorgerà l'insediamento, Ma'aleh Adumim.
Lo scrivono i media israeliani, fra cui Jerusalem Post, Times of Israel e Ynet.
(Unioneonline)