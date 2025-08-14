Il ministro delle Finanze israeliano, falco dell'ultradestra Bezalel Smotrich, ha annunciato di aver approvato il nuovo piano di insediamento nella regione E1 della Cisgiordania: sono previste 3.401 unità abitative per i coloni: un piano che, ha detto, «seppellirà l'idea di uno Stato palestinese».

Smotrich ha rivelato che terrà una conferenza stampa oggi, accompagnato dal presidente del Consiglio di Yesha, Israel Ganz, e dal sindaco Guy Yifrach del comune dove sorgerà l'insediamento, Ma'aleh Adumim.

Lo scrivono i media israeliani, fra cui Jerusalem Post, Times of Israel e Ynet.

