Luiz Lula da Silva torna a guidare il Brasile.

Il leader della sinistra è stato eletto presidente al ballottaggio, aggiudicandosi circa il 51% delle preferenze, contro il 49% ottenuto dal presidente uscente, leader della destra, Jair Bolsonaro.

Una vittoria di misura che consente a Lula di festeggiare la conquista del suo terzo mandato al Palácio do Planalto di Brasilia.

"Il Brasile è tornato. E ora non sarà più relegato al ruolo di paria del mondo”, le prime parole dell’ex sindacalista 77enne dopo la rielezione.

Un successo celebrato con migliaia di persone scese in piazza. "In una delle elezioni più importanti del Brasile, oggi c'è un unico vincitore: il popolo brasiliano", ha dichiarato Lula nel suo primo messaggio rivolto al Paese, assicurando la volontà di essere “il presidente di tutti”. "Non è una vittoria mia o del mio partito – ha aggiunto il neopresidente - ma di un immenso movimento democratico”.

"La maggioranza del popolo ha lasciato detto chiaro che desidera più democrazia. Vuole più libertà, più uguaglianza e più fraternità", ha proseguito Lula, che ha iniziato il suo discorso "ringraziando Dio per avermi permesso di uscire da dove sono uscito (riferimento alle traversie giudiziarie degli ultimi anni, ndr) e di arrivare dove sono arrivato".

