Due cani stanno seminando terrore all’interno della colonia felina di Eden Beach, sul litorale di Sorso. Diversi gatti sono stati uccisi, inseguiti e aggrediti con ferocia, il rischio è che venga sterminata l'intera comunità di animali. Felini uccisi in maniera brutale, con episodi che si ripetono da tempo. I due cani, che sono stati immortalati da alcune persone, aggrediscono i i gatti e li sventrano.

La colonia felina è accudita dai volontari che hanno lanciato l’allarme. I gatti, sterilizzati e microchippati, vivono liberamente, curati da persone che forniscono cibo, acqua e assistenza veterinaria e anche coccole. Da giorni, tuttavia, sono preda di due cani – quasi certamente di proprietà – che si aggiravano indisturbati. Un accanimento inaudito che ha spinto i residenti e le volontarie a intervenire per mettere in salvo tutti gli altri felini, alcuni dei quali risultano ancora dispersi. L’Enpa Odv-sezione di Sorso, l’Ente impegnato nella protezione degli animali, sottolinea che «se i due cani dovessero risultare chippati, il proprietario dovrà risponderne. Pertanto invitiamo a metterli in sicurezza».

