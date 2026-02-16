Sorso, due cani stanno sterminando la colonia felina di Eden Beach«Il proprietario dovrà risponderne, se dovessero essere chippati»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Due cani stanno seminando terrore all’interno della colonia felina di Eden Beach, sul litorale di Sorso. Diversi gatti sono stati uccisi, inseguiti e aggrediti con ferocia, il rischio è che venga sterminata l'intera comunità di animali. Felini uccisi in maniera brutale, con episodi che si ripetono da tempo. I due cani, che sono stati immortalati da alcune persone, aggrediscono i i gatti e li sventrano.
La colonia felina è accudita dai volontari che hanno lanciato l’allarme. I gatti, sterilizzati e microchippati, vivono liberamente, curati da persone che forniscono cibo, acqua e assistenza veterinaria e anche coccole. Da giorni, tuttavia, sono preda di due cani – quasi certamente di proprietà – che si aggiravano indisturbati. Un accanimento inaudito che ha spinto i residenti e le volontarie a intervenire per mettere in salvo tutti gli altri felini, alcuni dei quali risultano ancora dispersi. L’Enpa Odv-sezione di Sorso, l’Ente impegnato nella protezione degli animali, sottolinea che «se i due cani dovessero risultare chippati, il proprietario dovrà risponderne. Pertanto invitiamo a metterli in sicurezza».