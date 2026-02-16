Il forte vento sferza le coste della Sardegna e mette in crisi ancora una volta i collegamenti tra lo scalo marittimo di Porto Torres e il resto della Penisola. L’allarme maltempo non è ancora finito.

La nave Moby Aky impegnata sulla linea Genova-Porto Torres oggi, 16 febbraio, è stata dirottata nello scalo di Olbia a causa della forza del vento di Ponente e delle condizioni meteo marine avverse.

Le raffiche, con punte di oltre 80 chilometri orari, hanno costretto la compagnia a programmare il cambio di rotta anche per domani, martedì 17 febbraio, con scalo della Moby Tommy nel porto gallurese invece dello scalo turritano.

Il vento che cambia a maestrale e soffia dai quadranti nord occidentali sta creando disagi nel trasporto marittimo. È questa la situazione nell'Isola dove è ancora in vigore l'allerta della protezione civile per venti di burrasca e mareggiate sulle coste esposte. Resta in porto per sosta inoperosa la Nave Athara, l’unità della compagnia Tirrenia che nei giorni scorsi ha subito la rottura degli ormeggi.

