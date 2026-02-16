Nando Nocco guiderà la sezione “Antonio Simon Mossa” del Partito sardo d’Azione verso le amministrative comunali. Il direttivo locale, secondo prassi consolidata e in coerenza con i principi statutari del Partito, a seguito delle dimissioni del segretario cittadino, Emanuele Riu, in attesa della nomina del successore stabilisce che la sezione sarà retta dal consigliere anziano. Una scelta, quella di affidare la guida dei Quattro Mori all'esponente Nando Nocco, ponderata sia sotto il profilo politico sia sotto quello amministrativo, che garantisce continuità, legittimità e piena operatività dell'organismo dirigente, evitando vuoti di rappresentanza in una fase particolarmente delicata della vita cittadina. Nella riunione del direttivo tenutasi ieri 12 febbraio, alla presenza della maggioranza dei componenti, è stato deliberato di dare seguito a quanto previsto e pianificato nel congresso cittadino del 30 settembre scorso. In tale occasione era stata approvata all’unanimità la linea politica della Sezione, che prevedeva l’avvio di consultazioni con tutte le forze politiche che parteciperanno alle prossime elezioni comunali. «Ad oggi, né il direttivo di Sezione né gli iscritti del Psd’Az di Porto Torres hanno assunto alcuna decisione in merito ad alleanze, sostegni o candidature per le prossime elezioni comunali. Nei prossimi giorni avranno pertanto inizio gli incontri con tutte le forze politiche impostati su un confronto programmatico serio, aperto e responsabile, nell’esclusivo interesse di Porto Torres».

