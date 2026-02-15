Sartiglia fra brindisi e qualche lacrima.

A metà della corsa sette stelle per i contadini con due che hanno un valore speciale: Ilaria rosa e Cristian Sarais (segundu del Componidori Daniele Mattu) sono marito e moglie e hanno fatto centro in via Duomo.

Si deve registrare purtroppo anche un incidente: durante la sfilata un cavallo è caduto, probabilmente un infarto non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo intervento dei veterinari non si è potuto fare nulla per salvare l’animale.

Molto scosso il cavaliere che lo montava e i suoi compagni di pariglia.

