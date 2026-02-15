La Sartiglia dei Contadini consegna alla città 14 stelle.

Centri bellissimi e ne spiccano due in particolare: quelli di su segundu Cristian Sarais e della moglie Ilaria Rosa, entrambi a segno. Doppio brindisi e una festa di famiglia.

A segno anche un’altra amazzone: Elisabetta Sechi, ex capocorsa che in via Duomo non sbaglia un colpo e ieri ha colto la quinta stella della giornata.

La giornata è stata offuscata dall’incidente a un cavallo. Il corteo stava ancora sfilando, l’ultima pariglia è arrivata sotto il Duomo con due cavalieri. L’annuncio della speaker («Un veterinario in piazza Manno») conferma che è accaduto qualcosa. Pochi istanti e si scopre che è appena successo un dramma: Hurrimera, purosangue inglese, si è accasciata sulla sabbia. Il cavaliere Marco Daga, all’esordio in Sartiglia, si dispera mentre i veterinari si precipitano per cercare di salvarla ma non c’è nulla da fare. Stroncata da un infarto.

L’animale si sarebbe agitato dopo l’esplosione di alcuni petardi (forse si sarebbe dovuta vietare la vendita, così come disposto per i coltelli e gli alcolici), poi quel malore fulmineo che non le ha lasciato scampo.

Incidente in via Duomo anche per un cavaliere: Giorgio Sanna tenta la sorte, corre in sella al suo cavallo ma qualcosa va storto e finisce sulla sabbia. Si rialza fra gli applausi, poi viene portato via in barella e accompagnato al Pronto soccorso ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

La Sartiglia si chiude con 74 discese. Daniele Mattu regala una remada da manuale. Da tempo non se ne vedevano così. Lunedì spazio ai minicavalieri, poi martedì sarà il grande giorno dei Falegnami.

