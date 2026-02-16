La resistenza del sabato sera. Un 40enne in evidente stato di alterazione, due giorni fa a Sassari, ha minacciato il personale e i clienti dell'hotel Grazia Deledda.

L'uomo, che aveva preso una camera nell'albergo, ha insultato più volte i dipendenti e disturbato gli avventori nel bar e nella hall, ad esempio prendendo il cappello a una persona anziana con cui si è messo a "giocare". Poi le intimazioni che hanno costretto a chiamare i carabinieri, il cui arrivo non ha però calmato la persona, che li ha minacciati allo stesso modo. Condotte reiterate anche quando i militari dell'Arma lo hanno portato nel mezzo delle forze dell'ordine arrestandolo alla fine per resistenza a pubblico ufficiale.

Stamattina nella direttissima in tribunale a Sassari la giudice Sara Pelicci, su richiesta del pm Angelo Beccu, ha convalidato l'arresto mettendo però l'indagato, di Villanova Monteleone e difeso dal legale Francesco Liori, in libertà.



