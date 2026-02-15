Giovani che abbandonano le campagne e gestione dell’acqua come priorità strutturale. Sono stati questi i temi cardine della IX assemblea elettiva della Cia Nord Sardegna, partecipata e densa di spunti per il territorio della Nurra, ospitata a Villa Maria Pia, ad Alghero. Ad aprire e coordinare i lavori il presidente del Consiglio comunale di Alghero, Mimmo Pirisi, seguito dalla relazione programmatica di Mario Nonne, che ha tracciato un quadro sull’agricoltura del Nord Sardegna e sul ruolo della Confederazione, in crescita per numero di iscritti anche ad Alghero. Presenti il sindaco Raimondo Cacciotto e il consigliere regionale Valdo Di Nolfo. Il presidente di ANBI Sardegna e del Consorzio di bonifica della Nurra, Gavino Zirattu, ha richiamato l’attenzione sull’emergenza idrica: le recenti piogge fanno ben sperare per la stagione irrigua, ma <non bisogna abbassare la guardia>. Al termine, l’elezione per acclamazione dei 10 delegati su 60 complessivi che andranno a comporre l’assemblea provinciale Sassari/Olbia, ultimo passaggio prima dell’elezione di Direzione, esecutivo e presidente provinciale. Tra gli intervenuti anche Emiliano Orrù, presidente del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e l’assessore Enrico Daga.

