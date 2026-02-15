La Sartiglia dei Contadini regala 14 stelle e una impeccabile remada del Componidori Daniele Mattu.

La prima giornata di giostra registra anche gli incidenti a due cavalieri e la morte di un cavallo, stroncato da un infarto durante la sfilata.

In via Mazzini le pariglie non danno il solito spettacolo, ma i cavalieri potranno riscattarsi con la corsa dei Falegnami.

Nella giornata di domenica, davanti a migliaia di spettatori, i riti che si tramandano da secoli si sono ripetuti, accompagnati dai tipici suoni dei tamburini e dei trombettieri e sotto l’occhio vigile del presidente Salvatore Carta.

Il momento in cui la maschera è stata posata sul volto di Daniele Mattu è stato il più intenso ed emozionante. Ha preceduto di pochi minuti quello in cui il capocorsa è salito sul suo destriero, Heavy Impact, e ha lasciato la casa del Gremio per guidare il corteo dei 114 cavalieri in via Duomo, dove, davanti alla Cattedrale di Santa Maria e tra due ali di folla, si è svolta la Corsa alla Stella.

La sfida è stata aperta dal tradizionale triplice incrocio delle spade, seguito dalle discese dei cavalieri che hanno infiammato il pubblico.

Al termine di 74 discese (comprese le due con su stoccu) sono state centrate 14 stelle.

Dopo il tentativo sfortunato di Su Componidori, il primo successo è stato firmato da Su Segundu Cristian Sarais Putzulu. La seconda stella è arrivata all’ottava discesa con Alberto Vacca, la terza con Ilaria Rosa (15ª discesa) e la quarta con Alessio Garau (25ª). A seguire la quinta di Elisabetta Sechi (30ª) e la sesta di Giampaolo Mugheddu. Il conto cresce con Paolo Faedda (settima stella al 39° tentativo), Michael Casula (ottava alla 41ª discesa) e Giovanni Serra (nona). Il decimo centro porta la firma di Federico Fenu e precede Giancarlo Melis (11ª), Nicola Figus (12ª), Antonello Mele (13ª) e Pierpaolo Maldotti (14ª).

(Unioneonline)

