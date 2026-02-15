Porto Torres, 24 famiglie e negozi al buio ad ogni pioggiaDisagi per i residenti in via della Libertà
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Al buio da oltre 24 ore, con l’illuminazione a singhiozzo dal 2 novembre. Nelle quattro palazzine di via della Libertà, nel quartiere Villaggio Verde a Porto Torres, ben 24 famiglie e tre attività commerciali continuano a vivere nell’incubo, senza corrente elettrica, un black out che si ripresenta ad ogni tempesta di pioggia. Telefonini scarichi e frigoriferi fuori uso, con il rischio che gli alimenti conservati possano andare a male.
«Mio marito soffre di cuore e vi è necessità che la sua condizione di salute venga monitorata attraverso un continuo collegamento al computer», spiega Tonina Milia, una delle inquiline.
Il disservizio è stato segnalato più volte, ma non appena viene ripristinato, all’arrivo delle precipitazioni il problema si ripresenta. Non vi è sicurezza, le famiglie vivono nell’incertezza, ormai stremate non sanno più a chi chiedere aiuto. Le criticità erano state segnalate all’Ente elettrico, gli operatori intervengono sulla cabina elettrica di via I Maggio, ma senza soluzione definitiva.