Sennori non si arrende al maltempo e rilancia. La macchina organizzativa ha lavorato senza sosta per recuperare la sfilata annullata a causa delle piogge e delle forti raffiche di vento, trasformando la delusione in una nuova opportunità di festa. L'appuntamento è fissato per il 17 febbraio, Martedì Grasso: la grande parata conclusiva partirà alle 16 da Via Santa Vittoria: «Sennori non si arrende – ha dichiarato il sindaco Nicola Sassu –. Sabato ci abbiamo creduto fino all’ultimo e, benché non sia stato possibile sfilare con i carri, i locali sono stati invasi da tanti figuranti in maschera e si è potuto fare festa in sicurezza, seppure in maniera più contenuta. Siamo già al lavoro per riprogrammare la sfilata di martedì – ha proseguito il primo cittadino – arricchendola ulteriormente per offrire a numerosi visitatori un’esperienza più bella e coinvolgente». Il ritorno del sole promette una giornata indimenticabile. Sfileranno i carri allegorici “Coco”, “Far West”, “Anni ’80”, “Super Mario”, “I Viaggiatori del Tempo”, “Le Magiche Farfalle”, insieme alle parate “Autunno” e “Safari”. Non mancheranno le emblematiche maschere deiGigantes di Sennori e le spettacolari attrazioni per bambini come i Transformers,la Banda Musicale Mascotte,le mascotte giganti a tema “Cartoon”, i Clown giganti gonfiabilie le enormi Mantidi luminose, con la voglia di avvicinare e coinvolgere insieme le diverse generazioni. Ad accompagnare il corteo per tutta la manifestazione saranno le note e l’energia della Caravan jazz/funky street bande le gustose frittelle sennoresi. L'evento, coordinato dalla Proloco in collaborazione con l'Amministrazione comunale, è inserito tra i Grandi Eventi della Regione Sardegna. La sicurezza sarà garantita dal lavoro congiunto di Polizia Municipale, Barracelli, Carabinieri e associazioni di volontariato.

