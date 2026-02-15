È stato rigettato, nei giorni scorsi dalla Corte d’appello di Sassari, il ricorso della procura contro la sentenza di prescrizione disposta per l’ex sindaco di Sennori, Roberto Desini, e gli altri 9 imputati. La decisione del gup era arrivata nel 2023 a seguito del procedimento per l'ipotesi di reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo le accuse si sarebbero nascosti dei debiti contratti dal Comune con l’Enel negli anni 2013-15. Il ricorso, presentato dal pm Angelo Beccu, è stato però respinto dalla Corte, presieduta dalla giudice Maria Teresa Lupinu, a latere Giovanni Delogu e Salvatore Carboni. Insieme all’ex sindaco sono stati assolti gli assessori di quella giunta, Mario Satta, Francesco Senes, Antioco Lampis, Vincenzo Leoni, Giovanni Cocco. Stessa pronuncia anche per la segretaria generale del Comune Gavina Turra, i dirigenti dell’Area tecnica e del settore finanziario, rispettivamente Gianni Melis e Nicolina Cattari, oltre al revisore dei conti Nicola Navarre. A difendere gli imputati i legali Luca Montella e Cristina Sardu, Pietro Diaz e Simona Todde, Debora Giudice, Edoardo Vassallo, Mariano Doro, Nicola Satta, Lorenzo Soro, Loredana Martinez e Annamaria Busia.

