Migliaia di sequestri della guardia di Finanza nei giorni scorsi a Sassari.

Due minimarket del centro storico, controllati dai Baschi Verdi, hanno rilevato la presenza di prodotti con marchi contraffatti. 450 i peluches scoperti di un noto marchio, che si presume falso, e di particolare attrattiva per i minori.

Nella zona industriale invece i finanzieri hanno sequestrato oltre 6mila carte da gioco e giocattoli vari, dai marchi contraffatti, insieme a 50 dispositivi elettronici del tipo smartwatch (di un noto marchio degli Stati Uniti), questi ultimi tutti con lo stesso codice Imei ed il medesimo serial number.

Il lavoro della guardia di Finanza è proseguito rilevando l’ipotesi di reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (Testo Unico Accise). E sono 2.800 le sigarette elettroniche trovate pronte alla vendita, contenenti una quantità complessiva di nicotina, pari a circa 67 kg. di tabacco secondo il sistema di equivalenza previsto dalla normativa vigente, oltre a 79mila accessori da fumo (filtri e cartine) detenute e posti in vendita in assenza di regolare autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono stati deferiti all’autorità giudiziaria di Sassari, per le ipotesi di reato di contraffazione e ricettazione, i rappresentanti legali e gli amministratori dei due punti vendita interessati dai controlli.

