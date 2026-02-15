Un grosso pino è crollato sulla provinciale 44, l’arteria che collega Alghero a Porto Torres, finendo sulla carreggiata e ostruendo l’accesso a un’abitazione situata lungo la strada dei Due Mari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area, insieme alla polizia locale che ha regolato la viabilità e verificato eventuali criticità. Secondo una prima ricostruzione, il pino potrebbe aver ceduto a causa dell’indebolimento provocato dalle forti raffiche di vento dei giorni scorsi. Il crollo si è verificato nonostante un miglioramento delle condizioni meteo rispetto alle ultime ore. Non si segnalano feriti, ma la caduta ha provocato disagi alla circolazione e ai residenti della zona.

© Riproduzione riservata