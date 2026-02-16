Strage di pecore domenica notte al bivio per Muros.

Appena trascorse le 23 due autovetture, per cause in corso di accertamento, hanno investito un gregge che in quel momento si trovava lungo la strada.

Molto violento l’impatto che ha portato alla morte di 16 pecore. Sul posto la Polizia stradale che ha messo in sicurezza l’area e sta indagando su quanto accaduto. Non si registrano feriti tra le persone all’interno delle macchine.

© Riproduzione riservata