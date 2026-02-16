l’incidente
16 febbraio 2026 alle 17:02
Muros, strage di 16 pecore investite da due automobiliLa polizia stradale ha messo in sicurezza l’area e indaga sulle cause dell’incidente
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Strage di pecore domenica notte al bivio per Muros.
Appena trascorse le 23 due autovetture, per cause in corso di accertamento, hanno investito un gregge che in quel momento si trovava lungo la strada.
Molto violento l’impatto che ha portato alla morte di 16 pecore. Sul posto la Polizia stradale che ha messo in sicurezza l’area e sta indagando su quanto accaduto. Non si registrano feriti tra le persone all’interno delle macchine.
© Riproduzione riservata