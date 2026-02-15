Arriva la dura condanna del consigliere comunale di Europa Verde a Sorso e assessore della Città Metropolitana di Sassari, Alfredo Roggio, sugli atti incendiari accaduti nella notte tra sabato 14 e domenica 15, introno alle 6.30 nel centro del paese della Romangia. Tre auto sono andate a fuoco in piazza Marginesu, nel cuore di Sorso. Il rogo che sarebbe partito dalla Bmw, ha coinvolto anche le due auto parcheggiate in prossimità. Tutte le vetture hanno riportato seri danni. Sul posto i vigili del fuoco hanno di tutto per evitare l’estendersi dell’incendio ai mezzi vicini.

«Sorso è una comunità sana, fatta di persone che lavorano, si sacrificano e rispettano le regole», ricorda Alfredo Roggio, «episodi come questo non rappresentano in alcun modo i valori della nostra città. Dalle prime informazioni emerse si tratterebbe di un gesto doloso, circostanza che, se confermata, renderebbe l’accaduto ancora più grave. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga fatta piena luce e individuate le responsabilità», sottolinea l’esponente di Europa Verde.

«Mi attiverò nelle sedi competenti per verificare lo stato di funzionamento del sistema di videosorveglianza presente nell’area interessata, strumento fondamentale per supportare le indagini e rafforzare la prevenzione. Se necessario, sarà mio impegno sollecitare interventi per migliorarne l’efficienza».

«Senza entrare nel merito delle responsabilità individuali, – conclude Roggio – che spettano agli organi competenti, ritengo fondamentale continuare a investire su ascolto, servizi sociali e strumenti di supporto rivolti a chi vive situazioni di difficoltà, affinché nessuno resti isolato. Esprimo la mia piena solidarietà ai cittadini che hanno subito il danno, colpiti in beni frutto di sacrifici e lavoro».

© Riproduzione riservata