Uomini e mezzi al lavoro senza sosta a Muravera per rimuovere gli alberi abbattuti dalla bufera di vento che ancora intralciano la circolazione stradale. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute anche ieri sera nell’area dei giardini, mentre operai di ditte specializzate stanno continuando il lavoro sempre nella zona degli agrumeti. In altre aree è intervenuto anche il personale dell’agenzia regionale Forestas.

«Gli interventi di taglio e messa in sicurezza delle piante – sottolinea in una nota l’amministrazione comunale - sono fondamentali in alcune zone per permettere a Enel di ripristinare le linee elettriche. Il Comune di Muravera è in continuo contatto con Enel che ha confermato l’invio di ulteriori operatori sul territorio per risolvere le criticità e ripristinare l’energia elettrica». Alcune zone, infatti, sono ancora prive di corrente.

Nella giornata odierna sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi per verificare i danni e fare una conta complessiva. In seguito alla tempesta di vento delle giornate del 12 e 13 febbraio, il Comune di Muravera, così come tutti gli altri Comuni del Sarrabus (Villasimius, Castiadas, Villaputzu e San Vito), si appresta a deliberare lo stato di calamità naturale. I danni, in base ad una prima stima, sarebbero di gran lunga superiori a quelli subiti poche settimane fa durante il passaggio del ciclone Harry.

© Riproduzione riservata