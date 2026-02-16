Il Comitato San Giacomo 2026 – Leva 1976 organizza per sabato 21 febbraio, a partire dalle 20.30, una festa di Carnevale con pentolaccia.

L’iniziativa è aperta, come recita l’invito con tono ironico, alle persone dai 0 ai 101 anni. Il programma prevede musica e balli, oltre alla tradizionale pentolaccia che segnerà la chiusura del Carnevale 2026. Alle 23 è in calendario la zeppolata offerta dal Comitato. Durante la serata saranno assegnati premi alle maschere ritenute più originali.

L’appuntamento è fissato dunque per sabato sera nei locali del Monte Granatico, con l’obiettivo di coinvolgere diverse fasce d’età in un momento di aggregazione che chiude il calendario delle iniziative carnevalesche promosse dalla leva 1976. In questi giorni, intanto, in diversi centri della Trexenta si stanno svolgendo feste in maschera e iniziative dedicate a bambini, ragazzi e famiglie, a conferma di una tradizione che continua a coinvolgere l’intero territorio.

