Il 151° Reggimento Fanteria della Brigata Sassari ha ufficialmente nominato madrina Anna Scintu, originaria di Guasila e nipote di Raimondo Scintu, valoroso caporale decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare durante la Prima Guerra Mondiale. La nomina arriva in vista della missione in Libano sotto la UNIFIL, dove i “Dimonios” saranno impegnati per la pace e la sicurezza delle comunità locali.

«Sono orgogliosa e felice che una persona e un’amica come Anna sia stata insignita di un riconoscimento di pregio - ha commentato la sindaca Paola Casula -. Donna di pace e di valori, ha lavorato con l’amministrazione per mantenere viva la memoria delle gesta di Raimondo, anche attraverso il museo a lui dedicato, recentemente ampliato con nuovi cimeli grazie alla collaborazione delle famiglie locali».

Anna Scintu diventa così un simbolo del legame tra passato, presente e futuro della Brigata Sassari, tra la memoria storica della Sardegna e l’impegno dei militari per la pace.

