C’era un po’ di tutto nella spiaggia di Sant’Elmo a Castiadas: plastica, vetro, ingombranti. Rifiuti che sono stati raccolti questa mattina dal gruppo di volontari guidati dalla giovane ambientalista Silvia Spano. Volontari che – muniti di guanti, pinze e sacchetti – hanno riempito decine di bustoni (rigorosamente differenziati).

Quella di oggi è stata la seconda giornata di pulizia delle spiagge di Castiadas (la prima lo scorso 23 gennaio). Altre sono in programma nei prossimi mesi: “L’obiettivo – ha aggiunto Spano – è sempre quello di riuscire ad organizzarne una al mese per coprire tutto il tratto costiero compreso tra Muravera e Villasimius e magare anche l’interno. Ringrazio chi c’è stato oggi e, sin da ora, tutti i volontari che per le prossime volte vorranno dare una mano”.

Un ringraziamento particolare al sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni “per averci fornito i bustoni della raccolta” e poi “un grandissimo grazie a Bruno e Sergio – ha detto ancora Spano - e a tutti i collaboratori per il grande aiuto e sostegno”.

La raccolta dei rifiuti abbandonati – e in particolare delle plastiche lungo le spiagge – per Silvia Spano è una vera e propria missione da ormai dieci anni: “Il mio tempo libero – ha ribadito più volte - lo dedico a questo. Per fortuna negli ultimi anni la sensibilità ambientale è migliorata ma il lavoro da fare è ancora tanto”.

