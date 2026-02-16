A Quartu i carabinieri della stazione locale, supportati dai colleghi di Selargius e dal Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato due coniugi con l’accusa di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sospettavano che l’abitazione della coppia fosse la base per l’attività di smercio e, dopo una serie di appostamenti, hanno deciso di intervenire.

All’arrivo dei carabinieri il padrone di casa, un 55enne disoccupato già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso nell'atto di cedere alcune dosi di cocaina a un acquirente sulla soglia del proprio appartamento.

Alla vista delle divise, la situazione è rapidamente degenerata. L’uomo, nel tentativo di fuggire, ha opposto una violenta resistenza con l’aiuto della moglie, una impiegata 57enne. Nelle fasi concitate del blitz, i due coniugi hanno percosso ripetutamente uno dei militari colpendolo con la porta d'ingresso per sbarrargli il passo. Nonostante l'aggressione, i carabinieri sono però riusciti a bloccare la coppia, mentre il militare ferito è dovuto ricorrere a cure mediche. Trasporto d’urgenza in ospedale anche per il 55enne, colpito da un malore.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare tre buste sigillate contenenti cocaina, quasi cinquemila euro in contanti e diverso materiale destinato al confezionamento delle dosi.

La coppia è stata poi posta ai domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo al Tribunale di Cagliari.

