Su Cranovali maresu ha ancora una volta portato tanta gente in paese con le strade invase dalle maschere e dai carri allegorici e con gli spettacoli offerti dalle maschere de Marris de Agos, de Is cerbus di Sinnai, Sos Corriolos di Neoneli e Su Maimoni e is Ingestus di Tertenia.

Le maschere sono arrivate anche da paesi vicini con intere famiglie, bambini compresi con le figure più strampalate. Anche le condizioni meteo, si sono fatte decisamente favorevoli quando sono iniziate le manifestazioni.

Ad organizzare sono stati la Pro Loco e l’associazione “Martis de agoa” con la collaborazione dell’amministrazione comunale. I primi cortei hanno invaso il paese poco dopo le 15 con la sfilata allegorica fra la piazza Giovanni XXIII e le vie Cagliari, Maddalena, Fani, Aretino, Cagliari, Nazionale, Dante, Garibaldi, Santo Stefano e Roma con rientro nella piazza Giovanni XXIII, lasciandosi dietro musica, risate e coriandoli. E per finire le premiazioni delle migliori maschere e dei carri di carnevale e la distribuzione delle zeppole. Al carnevale di Maracalagonis, giunto alla nona edizione, hanno aderito anche l’oratorio e la parrocchia.

