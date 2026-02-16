Colpo grosso alla ricevitoria Le Caravelle a Quartu dove, all’interno del centro commerciale Carrefour in viale Marconi, con un Gratta e Vinci 100X da 20 euro un fortunato scommettitore è riuscito a portarne a casa 50 mila. Ed è stata festa grande nella ricevitoria, con il titolare Samuele Locci che spiega: «Fa sempre piacere che qualcuno riesca a vincere. Noi siamo un punto dove arrivano diverse persone di passaggio, ma questa volta il vincitore è un cliente abituale».

Impossibile sapere di più. «Non posso dire altro», aggiunge Locci, «se uno gioca comunque è in genere una persona che ha bisogno e che tenta la fortuna. Non so che lavoro faccia il vincitore ma anche se lo sapessi per motivi di privacy non potrei dirlo».

Fatto sta che le vincite continuano a susseguirsi in città. Soltanto pochi giorni fa è stato sfiorato un 6 al Superenalotto mentre l’anno scorso erano stati vinti con un Gratta e Vinci da 10 euro due milioni di euro. L’identità della vincitrice, una pensionata, non era mai stata scoperta. Nel mezzo una serie di vincite da 500 mila euro, l'ultima alla tabaccheria Muccelli in via Garibaldi.

© Riproduzione riservata