Ha perso il controllo della moto, si è andato a schiantare contro un parapetto a margine della carreggiata ed è caduto nel fossato sottostante.

Sono gravi le condizioni di un 46enne di Cagliari, coinvolto in un terribile incidente questo pomeriggio, intorno alle 15, a Maracalagonis, in località Cireddu.

Immediato l’intervento del personale del 118, che dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha trasportato d’urgenza il malcapitato al Brotzu, dove è ricoverato in codice rosso. Il 46enne ha riportato lesioni gravissime ed è in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri di Burcei, impegnati nei rilievi e gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incidente e il motivo per cui il malcapitato conducente ha perso il controllo del mezzo.

(Unioneonline)

