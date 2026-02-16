I residenti della zona periferica di Perda su gattu non ricevono la corrispondenza da mesi, un problema che sta causando parecchi disagi, specie a chi attende comunicazioni urgenti ed è costretto a recarsi direttamente all’ufficio postale per ritirarle.

A segnalare il problema vissuto dai residenti del quartiere è Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza: «Per gli abitanti di Perda su gattu, ma come mi è stato segnalato anche in zone come la Residenza del Sole e la Cooperativa Mille, i disservizi legati alla consegna della posta sono ormai diventati insostenibili.

Per questo motivo chiedo al sindaco Beniamino Garau di battere i pugni sul tavolo e chiedere un incontro urgente con Poste Italiane. La comunità chiede che servizi fondamentali come la distribuzione della posta siano garantiti con regolarità, non è accettabile che i cittadini attendano mesi prima di ricevere una raccomandata o altre lettere importanti».

