Tredici persone arrestate e una sottoposta all’obbligo di firma. È il bilancio di un’articolata operazione di polizia giudiziaria che ruota attorno a rapine a mano armata, traffico di sostanze stupefacenti, atti persecutori e presunti gravi reati contro la Pubblica Amministrazione. Nell’inchiesta compare anche il nome dell’assessore di Selargius, Luigi Gessa.

Nel dettaglio, la Polizia ha eseguito otto custodie cautelari in carcere e cinque arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico; per un altro indagato è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha condiviso le risultanze investigative sviluppate dalla Squadra Mobile.

In carcere sono finiti, oltre all'assessore Luigi Gessa, Cristian Bibbò (di Assemini), Michela Galioto (di Selargius), Daniele Loddo (di Selargius), Fabio Melis (di Selargius), Pier Paolo Orrù (di Assemini), Angelo Saba (di Cagliari), Giovanni Vacca (di Selargius).

Ai domiciliari Cristian Carreras (di Quartu), Antonella Damu (di Quartu), Giuseppe Floris (di Monserrato), Elisa Portas (di Quartu), Emmanuele Saba (di Selargius). Obbligo di firma per Serafino Olianas (di Cagliari).

