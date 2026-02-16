Con la moto nel fossato a Maracalagonis, migliorano le condizioni del feritoIl quarantacinquenne cagliaritano era uscito fuori strada: ieri si temeva per la sua vita, è ricoverato in Chirurgia d’urgenza al Brotzu
Restano gravi ma sono considerate in lieve in miglioramento le condizioni di Marcello Marras, 45 anni, il motociclista che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale in località Cireddu, in territorio di Maracalagonis.
Marras era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo, è andato a sbattere contro un parapetto ed è andato a finire in un fossato. Le sue condizioni erano apparse molto gravi ed era stato trasportato in codice rosso al Brotzu.
SI è temuto per la sua vita ma oggi è ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza dell’ospedale cagliaritano e non sono necessari i macchinari della Rianimazione.
(Unioneonoline/E.Fr.)