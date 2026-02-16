Restano gravi ma sono considerate in lieve in miglioramento le condizioni di Marcello Marras, 45 anni, il motociclista che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale in località Cireddu, in territorio di Maracalagonis.

Marras era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo, è andato a sbattere contro un parapetto ed è andato a finire in un fossato. Le sue condizioni erano apparse molto gravi ed era stato trasportato in codice rosso al Brotzu.

SI è temuto per la sua vita ma oggi è ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza dell’ospedale cagliaritano e non sono necessari i macchinari della Rianimazione.

(Unioneonoline/E.Fr.)

