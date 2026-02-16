L’edificio tra Via Verdi e Via Marconi (dove un tempo c’era un market) è diventato di proprietà del Comune di Muravera. Dopo un lungo iter avviato due anni fa la scorsa settimana è stato firmato l’ultimo atto. «L’obiettivo - ha sottolineato il sindaco di Muravera Salvatore Piu - è di mettere il locale a disposizione delle scuole al mattino e delle associazioni nel pomeriggio e di sera. A breve ci sarà una manifestazione di interesse».

La somma necessaria per l’acquisto – complessivamente circa centosessantamila euro - era stata messa a disposizione dal Comune quattro anni fa per realizzare un asilo nido. Asilo oggi in fase di ultimazione in via Montessori (dove c’è già la scuola dell’infanzia e un parchetto comunale) grazie ad un finanziamento Pnrr da ottocentomila euro. L’inaugurazione dell’asilo nido è prevista tra marzo e aprile (comunque in ritardo rispetto alle previsioni iniziali, e cioè alla fine dello scorso anno). Da qui la scelta di destinare quella cifra ad un locale di pre e post accoglienza scolastica e che sia anche in grado di ospitare le sedi di alcune associazioni del paese.

Scelta che nel 2024 fu contestata in Aula dall’opposizione di "Obiettivo Muravera" guidata da Gianfranco Sestu. La minoranza, fra le altre cose, rimarcò di non essere stata coinvolta nel progetto che alla fine ha portato, appunto, all’acquisto del locale di via Verdi.

