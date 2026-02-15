Weekend all’insegna del maltempo in Sardegna, con l’Isola alle prese con l’ennesima emergenza. L’ultima allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale – valida fino alle 9 di questa mattina – indicava codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro.

Alberi sradicati, cedimenti strutturali, strade dissestate, tetti scoperchiati, abitazioni allagate: è il bilancio provvisorio di giorni complicati. I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta e l’emergenza non può ancora dirsi conclusa.

I numeri raccontano la portata dell’ondata di maltempo: oltre mille interventi dall’11 febbraio e più di 600 pompieri impegnati su tutto il territorio. Dalla notte scorsa le squadre stanno operando soprattutto per rimuovere alberi caduti e liberare strade e zone carrabili. Solo nella provincia sono circa 250 quelli abbattuti dal vento, con le situazioni più critiche registrate a Muravera, San Vito e lungo le aree costiere.

