Gli effetti della forte pioggia caduta nella notte tra sabato e domenica si fanno sentire sul territorio di Mandas.

Il Comune della Trexenta segnala diverse danni ai cosiddetti “cordomus”, i muri di confine tra le proprietà. I rappresentanti dell'amministrazione cittadina e i responsabili dell’Ufficio tecnico stanno raccogliendo le informazioni e invitano i cittadini a verificare lo stato delle proprie abitazioni, soprattutto per quanto riguarda muri e recinzioni.

«Chiedo a tutti di controllare la situazione nelle proprie case e di chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco in caso di pericolo. Domani l’Ufficio tecnico comunale sarà a disposizione per la verifica delle pratiche danni», dichiara il sindaco Umberto Oppus.

Non è la prima volta che il territorio si trova sotto stress per eventi meteorologici. In passato Mandas e altre zone del Sud Sardegna sono state colpite da grandinate e temporali intensi con danni ad edifici e infrastrutture, richiedendo ordinanze e interventi urgenti da parte delle autorità locali. Le autorità locali raccomandano prudenza e segnalazioni tempestive, in modo da intervenire rapidamente e garantire la sicurezza dei cittadini.

