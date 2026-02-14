Danni devastanti a Villasimius, in paese, al campo sportivo, nelle campagne. Maestrale e acqua a catinelle non hanno risparmiato il “paese delle vacanze”, col sindaco Luca Dessì che si è rivolto direttamente alla popolazione per fare il punto della situazione maltempo.

«Care concittadine e cari concittadini, – scrive il sindaco – sono trascorsi tre giorni dal violento evento meteorologico che ha colpito il nostro Paese. In queste ore così delicate desidero chiedere a tutti voi un po’ di pazienza e di fiducia. Tutte le squadre degli enti pubblici sono al lavoro H24 per ripristinare i servizi essenziali: acqua potabile, energia elettrica, comunicazioni e tutto ciò che serve per garantire le necessità primarie delle persone più in difficoltà».

Il sindaco Dessì aggiunge che «non esistono cittadini di serie A o di serie B: stiamo intervenendo seguendo criteri di priorità, con un unico obiettivo, il bene pubblico. Una volta garantiti i servizi fondamentali, si procederà con tutti gli altri interventi necessari a mettere il Paese in sicurezza e riportarlo alla piena normalità».

Ancora, scrive Dessì, «desidero ringraziare di cuore i volontari, le aziende, le associazioni e i dipendenti comunali che, anche sotto la pioggia e senza sosta, si stanno impegnando per permetterci di rialzarci e ripartire. Continueremo a lavorare con determinazione e trasparenza. Insieme – conclude il sindaco – supereremo anche questa prova».

