Sfilate, spettacoli musicali, animazioni per bambini e zeppolate in piazza. Il Carnevale entra nel vivo anche nel Parteolla. Doppio appuntamento sabato prossimo con due manifestazioni organizzate dalle Pro Loco di Donori e di Serdiana. Nel primo caso il ritrovo è fissato per le 15 in Piazza dei Caduti dove sarà allestito un parco giochi per i bambini con i gonfiabili e uno spettacolo di baby dance. Seguirà l’immancabile pentolaccia e una zeppolata finale in piazza. L’occasione per festeggiare i 30 anni della Pro Loco del paese. Sfilata in maschera a Serdiana con partenza alle 15.30 da Piazza Eroici Caduti. Il corteo colorato attraverserà il centro del paese passando per via XX settembre, via Dante, Via Foscolo, viale Repubblica, via Roma, via Mons. Carta, via Manno, via Satta, via E. D’Arborea e via Garibaldi per poi rientrare in piazza Eroici Caduti dove la festa proseguirà tra musica e animazioni per i più piccoli.

A Soleminis l’appuntamento è invece per il 28 febbraio con la 14^ edizione del Carnevale soleminese. In programma una grande sfilata nelle vie del paese con gruppi in maschera e carri allegorici.

© Riproduzione riservata