Una serata speciale - oggi - nella parrocchia Maria Vergine Assunta che apre le porte alla musica e a una forma di cittadinanza attiva.

A partire dalle 19 si esibirà il gruppo musicale “Affabre”, con un  concerto all’interno della chiesa principale della città. Un’occasione per trascorrere una serata diversa dalle solite e assistere a uno spettacolo musicale, ma anche per fare qualcosa di concreto per la comunità: le offerte saranno interamente devolute al restauro del portone della chiesa.

Una delle tante iniziative organizzate fra altare e navate della parrocchia selargina per raccogliere fondi: poche settimane fa ha ospitato un’orchestra e raccolto circa cinquecentomila euro destinati totalmente ai poveri seguiti dalla Caritas parrocchiale. Ora le donazioni serviranno per far rinascere il portale della chiesa.

