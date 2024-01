Monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, la Conferenza episcopale italiana, incontrerà domani a Burcei Beniamino Zuncheddu. L’appuntamento è per le 11.45 nei locali della parrocchia del paese.

Zuncheddu, ex allevatore di 58 anni che ha scontato 32 anni in carcere in quanto ritenuto l’autore della cosiddetta strage di Sinnai, avvenuta nel 1991 e in cui sono state uccise tre persone, sta affrontando il processo di revisione davanti alla Corte d’Appello di Roma, e martedì ci saranno la requisitoria del Pg, le arringhe delle parti civili e della difesa. Condannato all’ergastolo, la pena è stata sospesa su richiesta dell’avvocato difensore, Mauro Trogu, e con una decisione dei giudici d’appello capitolini.

All’incontro ci saranno don Giuseppe Pisano, parroco di Burcei, e il sindaco Simone Monni.

(Unioneonline)

