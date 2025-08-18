Paura nella notte a Uta, dove un bar è stato preso di mira da ignoti che hanno appiccato un incendio agli arredi esterni del locale.

Il rogo, scoppiato quando l’esercizio era già chiuso, è stato domato in tempo dal titolare, un commerciante di 64 anni residente in paese, prima che potesse estendersi all’interno.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Iglesias e i vigili del fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l’area.

Secondo i primi rilievi, l’origine del fuoco è di natura dolosa. Restano però ancora da chiarire i motivi del gesto e chi ci sia dietro all’attacco. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori, analizzando la dinamica e raccogliendo possibili elementi utili alle indagini.

