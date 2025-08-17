Emergenza sangue all’Avis di Sestu: l’appelloLa presidente Francesca Carta: «Può regalare ore, giorni, anni di vita a chi riceve questo prezioso dono»
Il centro Avis di Sestu lancia l’allarme per la carenza di sangue, aggravata dall’estate. «Purtroppo, come ogni anno, nonostante la grande generosità dei nostri concittadini, in estate la carenza si fa sentire maggiormente», spiega la presidente Francesca Carta.
«Nel mese di luglio», continua Carta, «abbiamo registrato un calo significativo delle donazioni. Nonostante i nostri sforzi nel cercare di promuovere le donazioni, il caldo ostacola i nostri sforzi. Ma il sangue non si può riprodurre in laboratorio: solo con l’impegno dei donatori possiamo raggiungere l’autosufficienza e non dipendere da altre regioni».
«Donare richiede appena mezz’ora ma può regalare ore, giorni, anni di vita a chi riceve questo prezioso dono», conclude la presidente del centro Avis.