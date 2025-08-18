A Sestu prende forma una nuova piazza dedicata alla socialità e al verde urbano. Sono in corso i lavori di rifacimento della piazzetta di via Roma, all’angolo con via Gorizia, ex mercato civico, come la conoscono in tanti “piazzetta Gramsci”.

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione degli spazi pubblici avviato dall’amministrazione. Visto il cantiere ancora aperto però, alcuni cittadini iniziano a domandarsi se i lavori troveranno la fine entro tempi brevi.

Il vicesindaco Massimiliano Bullita rassicura, affermando che i lavori procedono secondo i tempi: «Lo spazio era ormai lontano dai moderni canoni di accoglienza e fruibilità che aveva bisogno. I lavori riguardano una nuova pavimentazione, quattro grandi aiuole con sedute all’ombra, nuove panchine, nuove ringhiere di protezione e l’adeguamento della scala d’accesso da via Gorizia. È previsto anche il riposizionamento della fontanella. In autunno dovremmo avere l’opera finita».

«Già dall’inizio della prima consiliatura, nel 2015 – ricorda la sindaca Paola Secci – abbiamo programmato nuove piazze e spazi verdi e riqualificato tante aree esistenti, dal Parco della Legalità al piazzale Campioni d’Italia, fino al Parco Fluviale che sarà presto completato. Un patrimonio prezioso per tempo libero e sostenibilità».



