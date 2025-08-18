I nonni della casa di riposo Letizia di Perdasdefogu sono arrivati primi al concorso: Fotografa il festival, indetto dalla Pro Loco nell’ambito del festival Sette sere, Sette piazze, Sette libri, organizzato dalla Pro Loco e orchestrato dal Giacomo Mameli. Hanno vinto il primo e secondo premio con due foto scattate in piazza Longevità, tra le mani i libri presentati al festival. Negli occhi gli scatti di una vita lunghissima e di una vecchiaia felice.

Casa Letizia è gestita dalla cooperativa Aldia, diretta da Mauro Guerriero. Ha partecipato al concorso con due splendide foto, che riflettono la bellezza degli anni che passano e gli stimoli che i quasi centenari ricevono nella struttura. «Il successo – dicono dalla cooperativa – è frutto di un'attenta programmazione che ha come obiettivo il coinvolgimento degli ospiti in tutte le attività che la comunità porta avanti in occasione di eventi e festività».

La kermesse è stata organizzata dalla Pro Loco presieduta da Vittorino Murgia. «Consideriamo il bilancio più che positivo soprattutto per il coinvolgimento della popolazione foghesina e di tanti forestieri molti dei quali stranieri».

