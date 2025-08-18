Chicchi di ghiaccio grandi come noci.

Una grandinata si è abbattuta sui monti del Nuorese ed è solo uno dei fenomeni che stanno colpendo l’Isola in queste ore.

Una violenta perturbazione suddivisa in tre tronconi sta interessando la parte centrale e interna e la costa sud occidentale.

Alcuni nubifragi hanno riguardato il centro abitato di Ussassai, in Ogliastra, e i monti vicino a Capoterra, con fulmini e, a tratti, forti raffiche di vento.

Si segnala anche qualche albero caduto nel Campidano.

