Maltempo in Sardegna: grandine sui monti del Nuorese e nubifragi in OgliastraChicchi di ghiaccio grandi come noci sul Gennargentu
Chicchi di ghiaccio grandi come noci.
Una grandinata si è abbattuta sui monti del Nuorese ed è solo uno dei fenomeni che stanno colpendo l’Isola in queste ore.
Una violenta perturbazione suddivisa in tre tronconi sta interessando la parte centrale e interna e la costa sud occidentale.
Alcuni nubifragi hanno riguardato il centro abitato di Ussassai, in Ogliastra, e i monti vicino a Capoterra, con fulmini e, a tratti, forti raffiche di vento.
Si segnala anche qualche albero caduto nel Campidano.
(Unioneonline)