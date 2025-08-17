Il Comune di Sinnai ha aperto la procedura per l'assegnazione a titolo precario dei posteggi siti in via Lombardia per la  manifestazione “Sandro Murru DJ Show” del 22 agosto prossimo. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo di partecipazione predisposto dall’ufficio 
allegato al bando e sottoscritta dall’interessato con allegazione di documento di identità 
oppure, solo nel caso di invio tramite pec, firmata digitalmente. La presentazione delle domande scade il 19 agosto.

