Sinnai, un bando per l'assegnazione dei posteggi al "Sandro Murru DJ Show”L’evento si terrà il 22 agosto
Il Comune di Sinnai ha aperto la procedura per l'assegnazione a titolo precario dei posteggi siti in via Lombardia per la manifestazione “Sandro Murru DJ Show” del 22 agosto prossimo. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo di partecipazione predisposto dall’ufficio
allegato al bando e sottoscritta dall’interessato con allegazione di documento di identità
oppure, solo nel caso di invio tramite pec, firmata digitalmente. La presentazione delle domande scade il 19 agosto.