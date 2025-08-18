Temporali in arrivo in quasi tutta l’Isola: c’è l'allerta meteoLa criticità ordinaria va dal Nuorese al sud Sardegna
Dopo le perturbazioni serali nei giorni a cavallo di Ferragosto con locali nubifragi in alcune zone interne della Sardegna, il centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di allerta per temporali in quasi tutta l’Isola dalla zona del Nuorese fino alle coste meridionali.
In particolare il codice giallo per rischio idrogeologico riguarda le aree dell'Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Flumendosa Flumineddu.
Il bollettino è valido sino alle 20:59 di questa sera.
(Unioneonline)