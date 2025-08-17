L'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi ha nominato diversi nuovi parroci: don Giuseppe Orrù, negli ultimi undici anni parroco di Settimo San Pietro, è stato nominato nuovo parroco della parrocchia di San Biagio a Villasor. A Settimo San Pietro lo sostitirà don Marco Puddu. Monsignor Michele Fadda è stato nominato parroco della parrocchia Madonna della Strada di Cagliari, don Emanuele Mameli parroco della parrocchia Beata Vergine del Carmine ad Assemini, don Cristian Pisu parroco della parrocchia Nostra Signora di Monserrato in Burcei, don Nicola Solla parroco della parrocchia San Pietro Apostolo in Monastir, don Bruno Ibba parroco della parrocchia Beata Vergine Assunta di Arixi, don Danilo Piras (del Clero di Torino) parroco della parrocchia San Giacomo Apostolo di Soleminis.

Decisi anche altri incarichi: don Roberto Ghiani è stato nominato amministratore parrocchiale della parrocchia San Sebastiano diCagliari (mantenendo l’ufficio di canonico del Capitolo Metropolitano e rettore del Seminario Arcivescovile); don Gianmarco Casti amministratore parrocchiale della parrocchia Beata Vergine Assunta di Villaspeciosa (mantenendo l’ufficio di parroco di Decimoputzu); don Enrico Murgia amministratore parrocchiale della parrocchia San Lucifero Vescovo di Vallermosa (mantenendo l’ufficio di parroco di Siliqua): don Davide Pau amministratore parrocchiale della parrocchia Santa Giusta Vergine e Martire di Gesico (mantenendo l’ufficio di parroco di Mandas); don Andrea Manunta amministratore parrocchiale della parrocchia San Pietro di Villa San Pietro (mantenendo l’ufficio di parroco di Santa Margherita di Pula); don Antonio Micciché amministratore parrocchiale della parrocchia Santa Lucia Vergine e Martire di Barrali (mantenendo l’ufficio di parroco di Donori).

E, ancora, Don Giuseppe Andrea Pelgreffi amministratore parrocchiale della parrocchia San Pietro Apostolo di Ortacesus (mantenendo l’ufficio di parroco di Guamaggiore); don Claudio Pireddu vicario parrocchiale della parrocchia San Sebastiano di Cagliari (mantenendo l’ufficio di vicario parrocchiale del SS Crocifisso in Cagliari); monsignor Efisio Zara collaboratore parrocchiale delle parrocchie San Giacomo Apostolo di Mandas e Santa Giusta Vergine e Martire di Gesico; don Antonio Belardelli collaboratore parrocchiale della parrocchia San Lucifero Vescovo di Vallermosa: don Simon Bolomba Wangboka collaboratore parrocchiale della parrocchia San Pietro Apostolo di Ortacesus; don Giuseppe Luciano Sanna collaboratore parrocchiale delle parrocchie Santa Lucia Vergine e Martire di Barrali e San Giorgio Vescovo di Donori.

