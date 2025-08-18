Incidente con sorpresa amara a San Gavino Monreale, dove un conducente è risultato positivo all’alcoltest dopo uno scontro tra due auto.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 16 agosto all’incrocio tra via Trieste e via Roma, quando una Ford Fiesta guidata da un 20enne di Furtei si è scontrata con una Fiat Croma condotta da un 51enne del posto.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Villacidro, che hanno effettuato i rilievi e sottoposto entrambi i conducenti all’alcoltest. Il 51enne aveva un tasso alcolemico pari a 1,71 g/l, oltre tre volte il limite di legge.

Per l’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. La patente è stata ritirata e il veicolo, già sottoposto a sequestro, avviato alla procedura di confisca.

(Unioneonline/Fr.Me.)

