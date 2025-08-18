Rifiuti abbandonati anche nella zona di Punta Molentis devastata dall’incendio lo scorso 27 luglio. A segnalare l’episodio l’associazione Guardie Ambientali di Villasimius: «A qualcuno non ha suscitato nulla vedere la zona distrutta dall'incendio - sottolineano i volontari - anzi ha pensato bene di abbandonare tutta l’immondizia sul ciglio della strada come se niente fosse».

La spazzatura è stata lasciata sul ciglio della strada provinciale 19, proprio nel luogo dove l’incendio del 27 luglio scorso ha distrutto novanta ettari di macchia mediterranea e decine di auto. «La devastazione di un incendio – si legge nella nota delle Guardie Ambientali - dovrebbe spingere le persone a essere più rispettose e attente, ma a quanto pare l’ignoranza fa da padrona».

