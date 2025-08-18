Ha notato una persona in evidente difficoltà in acqua, a 150 metri circa dalla battigia, e nonostante le avverse condizioni del mare non ha esitato un attimo a tuffarsi in acqua per tentare il salvataggio.

Il bagnante, che in balia delle onde chiedeva aiuto con urla disperate, è stato quindi trascinato verso riva, dove gli sono state prestate le prime cure.

L’episodio nei giorni scorsi a Cala Sinzias, Castiadas, e il protagonista dell’atto di generosità e coraggio estremo il carabiniere, in quel momento libero dal servizio, Vincenzo Marangoni.

Il gesto di Marangoni è stato riconosciuto come determinante per la salvezza della vita del turista e per questo motivo il Comandante del 9° Battaglione Carabinieri “Sardegna” di Cagliari, Colonnello Alfonso Musumeci, ha voluto esprimere pubblicamente, questa mattina e a nome proprio e dell’intero reparto, il più vivo compiacimento, sottolineando l’alto senso del dovere e lo spirito di servizio che il militare ha dimostrato anche al di fuori dell’orario di servizio.

Parole di apprezzamento sono giunte anche dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, che ha seguito con attenzione l’evolversi della delicata situazione attraverso i militari territoriali intervenuti.

